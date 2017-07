Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos e o primeiro-ministro japonês consideraram que o programa de mísseis da Coreia do Norte representa uma ameaça "séria e crescente", indicou no domingo a Casa Branca.

Num contacto telefónico sobre o teste de um míssil intercontinental realizado na sexta-feira por Pyongyang, Donald Trump e Shinzo Abe concordaram que a "Coreia do Norte representa uma ameaça direta séria e crescente para os Estados Unidos, Japão, República da Coreia [Coreia do Sul] e outros países, próximos e longínquos", de acordo com um comunicado.

Na sexta-feira, a Coreia do Norte lançou com êxito o segundo míssil balístico intercontinental da sua história.