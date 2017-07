Venezuela

O Governo do Peru anunciou ter convidado os ministros de oito países do continente americano para uma reunião, para avaliar a situação na Venezuela, após as eleições de domingo.

De acordo com o Ministério Público venezuelano, pelo menos dez pessoas morreram, na sequência de confrontos, durante a jornada eleitoral para a Assembleia Constituinte, promovida pelo Presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, e boicotada pela oposição.

"Perante a situação criada pelas eleições para uma Assembleia Constituinte e o impacto na ordem democrática na Venezuela, o Peru convidou, para uma reunião, os ministros de Relações Exteriores", entre outros, da Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá e Paraguai, indicou, em comunicado, a diplomacia peruana.