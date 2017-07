Actualidade

O setor manufatureiro da China continuou a expandir-se em julho, apesar de a um ritmo inferior ao registado no mês anterior, segundo dados hoje divulgados pelo Gabinete Nacional de Estatísticas chinês (GNE).

O Purchasing Managers Index (PMI) da indústria manufatureira chinesa situou-se em 51,4 pontos, em julho. Quando se encontra acima dos 50 pontos, o PMI sugere uma expansão do setor, pelo que abaixo dessa barreira pressupõe uma contração da atividade.

O analista do GNE Zhao Qinghui atribuiu a desaceleração no ritmo de crescimento às fortes chuvas e inundações que atingiram determinadas zonas do país e reparações de rotina na maquinaria das empresas.