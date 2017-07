Actualidade

A Galp energia, SGPS, S.A totalizou no primeiro semestre deste ano um resultado líquido ajustado de 250 milhões de euros, mais três milhões (1%) do que em período homólogo, de acordo com informação da empresa.

De acordo com os resultados comunicados à Comissão de Mercado de Valores e Mobiliários (CMVM), a Galp teve nos primeiros seis meses do ano um EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) total de 892 milhões de euros, mais 262 milhões do que no período homólogo.

Segundo a empresa, de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS), o resultado líquido foi de 243 milhões.