Actualidade

A associação Sonoscopia, no Porto, acolhe, no sábado, a terceira edição do festival de música experimental No Noise, numa 'maratona' de nove projetos e várias atividades paralelas.

A oferta musical atravessa várias nacionalidades, da israelita Dganit Elyakim ao sérvio Alen Ilijic, além dos espanhóis Machine Gun Medusa e Nostoc.

Quanto a projetos portugueses, estarão presentes "vários artistas portuenses", como Jorge Coelho, O Lendário Homem do Trigo, Well, de Inês Castanheira e João Sarnadas, Paisel, de João Filipe e Julius Gabriel, e ainda Linden, composto por Diana Combo e Tiago Silva.