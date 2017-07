Actualidade

As fortes chuvas que caíram sobretudo no sul do Senegal atrasaram significativamente o encerramento das urnas nalgumas regiões e, consequentemente, o início da contagem dos votos nas eleições legislativas de domingo, participadas, oficiosamente, por 54% dos eleitores.

Fontes oficiais senegalesas adiantaram que os primeiros resultados oficiais, previstos inicialmente para serem divulgados à meia-noite de domingo, hora em que em várias assembleias de voto ainda se votava, deverão ser conhecidos ao longo do dia de hoje, mesmo apesar de alguma desorganização eleitoral.

As fortes chuvas que caíram intensamente a partir do início da tarde, mantendo-se ainda nalgumas regiões, provocaram vários atrasos na logística, mas em Dacar, na capital, e na diáspora, contas feitas por vários órgãos de comunicação locais dão conta de uma liderança significativa do presidente da câmara da cidade, Khaliffa Sall.