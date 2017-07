Actualidade

Os lucros do banco britânico HSBC no primeiro semestre deste ano cresceram 10,1%, para 6.999 milhões de dólares (5.963 milhões de euros), face a igual período do ano anterior, anunciou hoje a instituição.

O presidente-executivo do banco, Stuart Gulliver, atribuiu este desempenho positivo ao fortalecimento da posição competitiva da instituição financeira britânica, segundo um comunicado enviado às bolsas de Londres e de Hong Kong.

O maior grupo financeiro europeu, que foi fundado em Hong Kong em 1865, explicou que o negócio na Ásia superou as c dos analistas, lembrando também que o balanço do banco melhorou devido à combinação de um conjunto de elementos, tais como "a diversidade do modelo de negócio, a rede internacional e o forte capital".