As sociedades com perfil exportador entre 2010 e 2015 eram, em média, 20.362 e representavam 5,6% do total de sociedades não financeiras, 32,6% do volume de negócios gerado e 21,5% do pessoal ao serviço, segundo dados hoje divulgados.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), no período em análise, a dimensão média destas sociedades em termos de volume de negócios e de pessoal ao serviço foi respetivamente cerca de cinco mil milhões de euros e 28 pessoas, o que compara com os 621 mil euros e seis pessoas para as sociedades sem esse perfil.

Entre as sociedades com perfil exportador 55,8% do volume de negócios concentrou-se nas grandes empresas.