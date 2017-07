Actualidade

A seguradora COSEC anunciou hoje que Maria Celeste Hagatong será a sua nova presidente do conselho de administração sucedendo o cargo a Miguel Gomes da Costa.

De acordo com a informação enviada pela COSEC, Maria Celeste Hagatong começou a sua carreira profissional no Ministério das Finanças, tendo posteriormente iniciado funções no BPI, onde esteve 33 anos.

No BPI, desenvolveu atividade no Banco de Investimento e desde 2002 como membro do Conselho Executivo do Banco, sendo responsável pelo Corporate Banking e Project Finance.