Incêndios

Um montante de 7,7 milhões de euros vai ser investido em meios de socorro e na proteção dos recursos hídricos afetados pelos incêndios que assolaram a região Centro em junho, anunciou hoje o Governo.

O secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, preside hoje, às 16:00, em Figueiró dos Vinhos, distrito de Leiria, à assinatura de um protocolo com autarquias da zona para um investimento de 4,2 milhões de euros, do Fundo Ambiental, na "concretização de medidas que minimizem os efeitos dos incêndios de 17 de junho, em especial o risco de obstrução de linhas de água, os riscos de inundação e a afetação de captações de água superficial e de áreas de uso balnear".

Em comunicado, o Ministério do Ambiente informa que o documento contempla ainda 3,5 milhões de euros que o Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR) "disponibilizará para a aquisição de equipamentos de proteção individual e de veículos operacionais de socorro" para combate a incêndios florestais.