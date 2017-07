Actualidade

Cristiano Ronaldo abandonou o tribunal de Pozuelo de Alarcón, nos arredores Madrid, depois de prestar declarações durante uma hora e meia na qualidade de suspeito de ter defraudado o fisco espanhol em 14,7 milhões de euros entre 2011 e 2014.

"Está tudo em ordem e [Ronaldo] já está a caminho de casa", disse o representante do internacional português, Inaki Torres, no final da audição, numa altura em que as várias centenas de jornalistas presentes estavam à espera que fosse o próprio Cristiano falar, como tinha sido anunciado.

Torres remeteu para mais tarde um comunicado de imprensa da Gestifute, empresa do agente do jogador, Jorge Mendes.