Actualidade

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, disse hoje confiar que o encontro com o Sporting de Braga, da I Liga de futebol, se vai disputar no Estádio da Luz.

"O Benfica não foi notificado e acho que mais dia menos dia as coisas vão ficar claras. É o estádio de preferência da seleção e que recebeu uma final da Liga dos Campeões. Deve haver alguma confusão nos regulamentos, mas tenho a certeza de que o jogo com o Sporting de Braga vai ser no estádio da Luz", disse.

No domingo, o Jornal de Notícias noticiou que o Estádio da Luz poderia ser interditado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) por o Benfica dar, alegadamente, apoio a claques ilegais.