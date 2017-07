Actualidade

O Governo prevê alterar em 2018 o modelo de atendimento nos serviços de registo e notariado, anunciou hoje a secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso, em resposta aos protestos do Sindicato dos trabalhadores daqueles serviços.

A alteração do modelo de atendimento "é um dos pontos que temos vindo a estudar", disse à Lusa Anabela Pedroso, adiantando que o Governo pretende, em 2018, "mudar a face de como é que deve ser este atendimento", dotando-o de "uma parte mais privada, uma parte mais reservada e uma parte mais de primeira linha".

A secretária de Estado falava à Lusa à margem da inauguração de uma Loja do Cidadão, em Torres Vedras, marcada hoje pelo protesto do Sindicato dos Trabalhadores do Registo e do Notariado (STRN), contra a falta de privacidade do atendimento naqueles espaços.