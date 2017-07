Actualidade

O presidente do Conselho Metropolitano do Porto (CmP) defende a aprovação da candidatura do Porto à sede da Agência Europeia do Medicamento (EMA) como a "melhor forma" de a União Europeia (UE) trabalhar a coesão no seu território.

"A melhor forma da UE trabalhar a coesão europeia é ir às regiões periféricas e dar-lhes atividades que façam subir o seu nível de vida. Acho que este é um dos grandes argumentos que podem ser usados na defesa da candidatura do Porto à EMA (na sigla em inglês)", destacou Emídio Sousa, também presidente da Câmara de Santa Maria da Feira, numa entrevista à Lusa em jeito de balanço de mandato do CmP, órgão a que preside desde janeiro (após a renúncia de Hermínio Loureiro) e que reuniu pela última vez na sexta-feira, antes das autárquicas de outubro.

Notando que a zona Norte de Portugal "é uma das mais pobres da UE", Emídio Sousa considera "tão ou mais importante do que os fundos de coesão" transferir "alguns serviços que acrescentem verdadeiro desenvolvimento económico" para as zonas menos desenvolvidas da UE, sendo por isso importante fixar no Porto a sede da EMA, que deve abandonar Londres com a saída do Reino Unido da UE.