Actualidade

O Ministério Público (MP) considerou inimputável e requereu o internamento psiquiátrico do homem que lançou uma criança de 10 anos de um andar em Lisboa quando tentava defender a mãe que estava a ser agredida, foi hoje anunciado.

"Segundo as perícias médicas efetuadas, o arguido sofre de um quadro psicótico agudo e recorrente desde há vários anos. O arguido encontra-se em prisão preventiva desde a data dos factos, dado sofrer de patologia grave e atento o perigo de repetição de atos análogos. O MP requereu o internamento do arguido em estabelecimento psiquiátrico adequado ao tratamento", indica a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL) na sua página da internet.

O episódio de violência ocorreu a 01 de fevereiro deste ano, na avenida João Paulo II, na freguesia de Marvila, em Lisboa, quando o homem, de 40 anos, "conseguiu introduzir-se no andar onde residiam os ofendidos", e, já no seu interior, "praticou várias agressões físicas" contra a mulher, de 39 anos e mãe do menor.