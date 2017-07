Actualidade

O futebolista português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, disse hoje, depois de ser ouvido no tribunal Pozuelo de Alarcón, nos arredores de Madrid, que "nunca" ocultou rendimentos nem teve "intenção de fugir aos impostos".

Em comunicado, o 'astro' português sublinhou que o fisco conhece todos os seus rendimentos porque nunca escondeu "nada nem intenção de fugir aos impostos".

"Faço sempre as minhas declarações de impostos de maniera voluntaria, porque pensó que todos temos de declarar e pagar impostos de acordo com os nossos rendimentos. Os que me conhecem sabem que o peço aos meus assessores: que tenham tudo em dia e corretamente saldado, porque não quero problemas", assinalou.