Os Serviços de Saúde de Macau (SSM) confirmaram hoje o primeiro caso local de dengue do ano, um homem de 60 anos.

Segundo um comunicado dos SSM, o homem apresentou sintomas de febre, dores musculares e articulares na passada quinta-feira, tendo no domingo recorrido ao hospital, já com erupções cutâneas. Hoje, o Laboratório de Saúde Pública confirmou o resultado positivo do teste ao vírus da febre de dengue.

O facto de o doente não ter viajado ou saído de Macau antes da manifestação dos sintomas, além da data dos sintomas e do resultado do teste laboratorial, "levaram a que o caso fosse classificado como o primeiro caso local de febre de dengue registado na RAEM [Região Administrativa Especial de Macau] este ano", indica o comunicado.