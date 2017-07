Actualidade

A Frente Sindical, que inclui o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), exigiu hoje a reposição do poder de compra dos funcionários públicos em 2018, defendendo uma atualização da tabela remuneratória única de 2%.

Em comunicado, a federação lembra que "o congelamento salarial imposto desde 2010 e a subida do IRS ocorrida em 2013 faz com que haja hoje trabalhadores públicos com um valor líquido de remunerações inferior ao que recebiam à entrada desta década".

A Frente Sindical exige assim a atualização da Tabela Remuneratória Única (TRU) em 2% (metade do aumento previsto para o salário mínimo) para valores acima do segundo nível remuneratório.