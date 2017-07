Actualidade

O segundo maior sindicato de pilotos da Air France, o SPAF, convocou hoje uma greve de três dias, entre 09 e 12 de setembro, para protestar contra a política salarial e a perda de dias de descanso.

O protesto foi anunciado depois de o principal sindicato de pilotos (SNPL) ter aprovado, após um referendo interno, o projeto da administração para criar uma filial de baixo custo especializada em voos de média e longa distância.

O SPAF, que representa 21% do pessoal, considerou que a Air France tem "ignorado as exigências legítimas dos pilotos" e denunciou a falta de resposta do diretor-geral, Franck Terner, aos pedidos de diálogo.