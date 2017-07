Actualidade

O Benfica vai investir 11 milhões de euros na ampliação do seu centro de treinos, no Seixal, aumentando a capacidade de 62 para 89 quartos, além de outros melhoramentos no departamento médico, ginásio e refeitório.

Numa visita para jornalistas guiada pelo presidente Luís Filipe Vieira, o clube deu conta desta obra a concluir até 31 de maio de 2018, porque, segundo o líder dos 'encarnados', "o Seixal vai continuar a ser o futuro do Benfica".

"O Estádio da Luz vai ser quase só para jogar. O coração do Benfica vai estar cada vez mais no Seixal. Eu, praticamente, já passei para aqui em permanência e em definitivo", frisou Luís Filipe Vieira, justificando a empreitada com o objetivo de "promover um crescimento sustentado e salvaguardar o futuro, para que o Benfica dificilmente volte para trás".