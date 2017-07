Actualidade

A presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) afirmou hoje que o número de requerimentos apresentados para regularização dos precários na administração pública era da "ordem dos 30 mil trabalhadores" até ao final da semana passada.

"Os números para a administração central, direta e indireta, estão na ordem dos 30 mil trabalhadores até aqui identificados", afirmou hoje Helena Rodrigues em conferência de imprensa realizada na sede do STE e convocada pela Frente Sindical para anunciar as propostas reivindicativas para 2018.

De acordo com a dirigente sindical, este balanço refere-se ao número de requerimentos submetidos "até ao final da semana passada" no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários da Administração Pública (PREVPAP), tanto pelos trabalhadores como pelos chefes dos serviços.