Actualidade

O ator e dramaturgo norte-americano Sam Shepard, com mais de 40 anos de carreira no teatro e no cinema, morreu na quinta-feira passada aos 73 anos, em consequência de esclerose lateral amiotrófica, revelou hoje a família.

Desde os primeiros textos dramatúrgicos, em 1964, até à atualidade, Sam Shepard escreveu cerca de 50 peças de teatro, entre as quais "Buried Child", que lhe valeu um prémio Pulitzer em 1979, "Curse of the Starving Glass" e "True West".

No cinema, Sam Shepard fica ligado a várias produções como autor, nomeadamente, de "Paris Texas", filme de Wim Wenders no qual assinou o argumento e que conquistou a Palma de Ouro em Cannes, e "Deserto de Almas", de Michelangelo Antonioni.