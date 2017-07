Actualidade

(SUBSTITUIÇÃO) Lisboa, 31 jul (Lusa) - A GNR registou no passado fim de semana 694 acidentes, três mortos e 20 feridos graves, segundo um balanço da operação "Hermes", que aponta para mais acidentes, menos mortos e mais feridos graves face a igual período de 2016.

Os militares da GNR intensificaram entre sexta-feira e o passado domingo as ações de patrulhamento e o apoio aos utentes das estradas, no âmbito da terceira fase da operação "Hermes", que decorre durante as férias de verão.

Durante os três dias, a GNR registou 694 acidentes, mais nove comparativamente à operação homóloga do ano passado, três mortos (menos um), 20 feridos graves (mais cinco) e 259 feridos ligeiros (menos 19), corrigiu a GNR num aditamento enviado às redações. (Substitui a notícia com o título "Menos acidentes e menos mortos na terceira fase da operação "Hermes" - GNR" devido à correção que a GNR efetuou dos dados que enviou anteriormente)