Venezuela

Conselheiros da comunidade portuguesa na Venezuela afirmam que os emigrantes estão a acompanhar com "muita preocupação" e "desânimo" a situação política no país, no dia seguinte à eleição para a Assembleia Constituinte, que dizem ter sido "uma fraude".

"Há muita preocupação na nossa comunidade. Uns estão tristes, outros estão desanimados, mas a comunidade ainda está a lutar, com esperança, embora pouca, de que o sol ainda vai voltar a brilhar", descreveu hoje à Lusa, por telefone, a conselheira da comunidade portuguesa em Caracas Maria de Lurdes Almeida.

Mas, por agora, "o panorama é muito escuro".