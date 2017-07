Actualidade

O lucro dos CTT recuou 44% no primeiro semestre, face a igual período de 2016, para 17,7 milhões de euros, divulgaram hoje os Correios de Portugal.

"Os CTT obtiveram um resultado líquido consolidado atribuível a acionistas dos CTT de 17,7 milhões de euros, valor 44% abaixo do atingido no primeiro semestre de 2016, correspondente a um resultado de 0,12 euros por ação e a uma margem líquida sobre os rendimentos operacionais de 5,0%", refere a empresa, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"Se excluirmos os efeitos não recorrentes em ambos os períodos, o resultado líquido teria decrescido 22,8% para 26,4 milhões de euros", acrescentam os CTT.