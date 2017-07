Actualidade

A agência que gere a dívida pública colocou a totalidade de 1.200 milhões de euros de Obrigações do Tesouro de Rendimento Variável (OTRV) em mais de 68 mil investidores, numa operação em que a procura superou a oferta.

Os resultados desta oferta de dívida pública destinada aos particulares foram hoje divulgados pela Euronext, que informou que a procura superou os 1.500 milhões de euros, face aos 1.200 milhões em oferta.

Inicialmente, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) tinha previsto colocar 500 milhões de euros através destes títulos que pretendem captar a poupança das famílias, mas a 21 de julho anunciou a subida do montante a emitir para 1.200 milhões de euros, mais do dobro do inicialmente previsto.