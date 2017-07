Actualidade

A Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) considera "amigável" a OPA lançada pela Associação Mutualista Montepio sobre os títulos do seu fundo de participação e que o preço oferecido "contempla de modo relevante os interesses" dos destinatários da oferta.

"O Conselho de Administração Executivo entende que a oferta, não obstante não ter sido solicitada, é amigável", lê-se no relatório do Conselho de Administração do banco mutualista sobre a Oferta Pública de Aquisição (OPA), hoje divulgado.

Quanto à contrapartida oferecida, de um euro por título, a CEMG diz que "representa um prémio de 101% relativamente à cotação de fecho da unidade de participação no dia do anúncio preliminar e um prémio de 116% face à cotação média ponderada dos seis meses anteriores".