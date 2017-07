Actualidade

As Nações Unidas começaram na segunda-feira a retirar contentores com mais de sete mil armas entregues pelos guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), na sequência do acordo de paz com o Governo colombiano.

O Presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, afirmou que a remoção dos contentores das zonas de desmobilização da guerrilha marca o fim de um cessar-fogo, iniciado em junho de 2016.

Fotografias apresentadas pela ONU mostram pilhas de espingardas usadas, envolvidas em plástico, dentro dos contentores.