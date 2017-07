Actualidade

Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) de Macau instalaram hoje uma sexta estação para medir qualidade do ar em Ká-Hó, na ilha de Coloane, a funcionar desde as 10:00 (03:00 em Lisboa).

A nova estação fica na Estrada de Nossa Senhora e vai monitorizar a qualidade do ar de forma consecutiva e medir, tal como as outras estações, as partículas inaláveis em suspensão, como PM2,5 e PM10, dióxido de enxofre (SO2), dióxido de azoto (NO2), ozono (O3) e monóxido de carbono (CO).

Os SMG justificaram a nova localização com a proximidade de uma estação elétrica, do terminal de combustíveis e do cais de águas profundas.