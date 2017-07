Incêndios

(NOVO TÍTULO) Lisboa, 01 ago (Lusa) - Dezoito concelhos dos distritos de Faro, Portalegre, Castelo Branco, Guarda e Santarém estão hoje em risco 'máximo' de incêndio, de acordo com informação do Instituto Português do mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, estão em risco 'máximo' de incêndio os concelhos de Monchique, Silves, Loulé, São Brás de Alportel, Tavira, Alcoutim e Castro Marim (Faro), Abrantes, Mação (Santarém), Gavião, Nisa, Marvão (Portalegre), Vila Velha de Ródão, Vila de Rei, Proença-a-Nova, Oleiros (Castelo Branco), Guarda e Sabugal (Guarda).

O IPMA colocou ainda vários concelhos dos 18 distritos de Portugal continental em risco 'elevado' e 'muito elevado'. Altera o título anterior "Incêndios: Dezoito distritos do continente em risco 'máximo'", substituindo "distritos" por "concelhos".