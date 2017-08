Actualidade

O Presidente da China advertiu hoje que o país está pronto a "lutar contra qualquer invasão estrangeira", no 90.º aniversário do Exército de Libertação Popuular (ELP), e apelou para a obediência das Forças Armadas ao Partido Comunista.

Num discurso de quase uma hora, proferido no Grande Palácio do Povo, Xi Jinping, também comandante do exército, assegurou que Pequim "nunca invadirá outros países, mas pode lutar contra qualquer agressão".

A China "não permitirá a ninguém, de nenhuma forma, que separe nem um pedaço de terra do país", disse Xi, que presidiu a uma reunião com três mil pessoas, a maioria militares, por ocasião dos 90 anos da fundação do ELP.