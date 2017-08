Actualidade

Um teste que permite identificar medicamentos "potencialmente perigosos para a gravidez", contribuindo para a redução de defeitos à nascença, acaba de ser desenvolvido por investigadores do Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC) de Coimbra.

O novo teste "propõe uma alternativa aos atuais testes pré-natais que, além de serem realizados exclusivamente em animais, apresentam limitações quando testados em contexto clínico", afirma a Universidade de Coimbra (UC), numa nota enviada hoje à agência Lusa, anunciando a descoberta.

A solução foi desenvolvida no âmbito de um estudo publicado na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences.