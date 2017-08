Actualidade

O Porto vai competir com outras 18 cidades europeias para receber a Agência Europeia de Medicamentos, uma das duas agências da União Europeia atualmente baseadas no Reino Unido que serão realojadas no espaço europeu após o Brexit.

O Conselho da União Europeia recebeu 27 propostas dos Estados membros, relativas a 23 cidades, para receber as duas agências - a Agência Europeia de Medicamentos (EMA), que regula a indústria farmacêutica europeia e que opera na capital britânica desde 1995, e a Autoridade Bancária Europeia EBA.

O Conselho recebeu 19 propostas para realojamento da EMA - Amesterdão, Atenas, Barcelona, Bona, Bratislava, Bruxelas, Bucareste, Copenhaga, Dublin, Estocolmo, Helsínquia, Lille, Malta, Milão, Porto, Sofia, Varsóvia, Viena e Zagreb - e oito para a nova sede da EBA - Bruxelas, Dublin, Frankfurt, Luxemburgo, Paris, Praga, Varsóvia e Viena.