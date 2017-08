Actualidade

O PSD vai apresentar hoje no parlamento uma apreciação ao decreto-lei que altera as regras do Rendimento Social de Inserção, que o partido considera ser um 'regabofe', aproveitamento oportunista do Governo e dos parceiros numa lógica eleitoral.

"Entendemos que o que está a acontecer é mais uma vez um aproveitamento oportunista da parte do Governo e dos seus parceiros radicais numa lógica eleitoral. (...) Isto é um 'regabofe' que já vimos em 2009. Pensávamos que o país se tinha curado deste 'regabofe', mas afinal ei-los aí caídos exatamente no centro dos mesmos erros que levaram o país à bancarrota", disse à Lusa o deputado Adão Silva.

Na sexta-feira passada foi publicado um decreto-lei em Diário da República (que entra em vigor a 27 de setembro) com as alterações ao regime jurídico do Rendimento Social de Inserção (RSI), entre as quais o facto de passar apenas a ser exigido a quem requer o subsídio que esteja em situação legal no país, deixando de haver diferença entre os cidadãos nacionais e os estrangeiros, como acontecia até aqui.