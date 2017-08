Actualidade

O gabinete antifraude da União Europeia (OLAF) alertou a Alemanha e o Banco Europeu de Investimento (BEI) para uma possível "utilização fraudulenta" de fundos comunitários pela Volkswagwen no âmbito do escândalo dos motores a diesel, foi hoje anunciado.

Segundo um porta-voz do gabinete, a OLAF (European Anti-Fraud Office) da Comissão Europeia (CE) terminou em julho uma investigação sobre uma possível utilização fraudulenta de fundos da União Europeia e de empréstimos do BEI pelo Grupo Volkswagen, que "podia estar relacionado com a produção de motores ou dispositivos envolvidos na manipulação dos verdadeiros níveis de emissões dos veículos", indicou o porta-voz, citado pela Efe.

A OLAF enviou o relatório final e uma "recomendação judicial" às autoridades nacionais competentes da Alemanha, em concreto ao Ministério Público de Brunswick (norte).