Actualidade

Os funcionários públicos em regime de requalificação têm até 28 de agosto para escolher se pretendem manter-se nessa situação ou se querem, com a entrada em vigor do novo regime da valorização profissional, voltar a ocupar um posto de trabalho.

Com seis meses de atraso, o novo regime de valorização dos trabalhadores em funções públicas foi publicado em Diário da República no final de maio, substituindo o regime de requalificação, que colocava trabalhadores em inatividade recebendo apenas 40% do salário.

Depois da entrada em vigor da lei, deu-se um prazo de 60 dias úteis para o INA - Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas contactar os cerca de 500 trabalhadores em requalificação e questioná-los sobre a sua situação profissional, que termina, então, no dia 28 de agosto.