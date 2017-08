Actualidade

O presidente do Santander Totta, Vieira Monteiro, sublinhou hoje que a entidade aguarda ainda uma "série de autorizações" após a compra do Popular, estando ainda limitado na sua intervenção junto desta entidade.

"Ainda hoje estamos limitados na nossa intervenção junto do banco Popular", declarou Vieira Monteiro, falando em conferência de imprensa onde foram apresentados os resultados do primeiro semestre do Santander Totta.

Nesta fase, prosseguiu o responsável, estão pendentes uma "série de autorizações" de entidades como a Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia e o Banco Central Europeu.