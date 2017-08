Actualidade

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, disse hoje que "há uma década a cidade era incapaz de fazer uma candidatura tão forte" à Agência Europeia de Medicamentos (EMA), enfatizando o "envolvimento de todos os cidadãos".

"É com satisfação que, como presidente da câmara municipal, vi ser sido possível, num prazo muito curto, apresentar uma candidatura que é muito forte. O Porto mudou. Há uma década era incapaz de fazer uma candidatura desta natureza. O Porto tem uma marca hoje reconhecida. Isso tem a ver com o envolvimento de todos os cidadãos", disse Rui Moreira.

Em conferência de imprensa, o autarca independente falou da entrega da candidatura da cidade do Porto ao acolhimento da EMA (na sigla em inglês) que atualmente está localizada m Londres, mas será relocalizada no âmbito do 'Brexit' que ditou a saída do Reino Unido da União Europeia.