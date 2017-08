Actualidade

O grupo PSA Peugeot Citroën anunciou hoje que concluiu a compra à General Motors do negócio automóvel da Opel/Vauxhall, uma operação anunciada em março e que lhe permite converter-se no "número dois" do setor na Europa.

Com as duas novas marcas, o grupo PSA representa uma quota de mercado de 17% na Europa no primeiro semestre, reforça a sua presença nos principais mercados europeus e impulsiona o seu crescimento a nível internacional, segundo um comunicado.

Em março, foi anunciado que esta operação ascenderia a um total de 2.200 milhões de euros.