Actualidade

As vendas da General Motors (GM) nos Estados Unidos caíram 15,4% em julho, com a venda de um total de 226.107 veículos, informou hoje o fabricante automóvel.

Nos primeiros sete meses do ano, a GM entregou 1.640.553 veículos nos Estados Unidos, menos 3,8% do que no mesmo período do ano passado.

As quatro marcas da GM registaram perdas na procura em julho, mas a marca de gama alta Buick foi a que mais perdeu. A Buick entregou 15.966 viaturas, menos 30,5% do que há um ano.