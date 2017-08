Actualidade

O Sindicato dos Jornalistas pediu hoje ao Presidente da República o alto patrocínio para projeto-piloto para desenvolver um programa de literacia mediática no ensino secundário no próximo ano letivo, que o sindicato disse ter sido concedido.

A presidente do Sindicato dos Jornalistas, Sofia Branco - que teve hoje uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio da Presidência, em Lisboa - disse aos jornalistas no final da reunião que "propôs uma parceria ao Ministério da Educação para fazer um projeto-piloto sobre literacia mediática no ensino secundário", uma proposta que foi apresentada ao Presidente e que foi bem acolhida.

"Viemos cá pedir o aval político, o alto patrocínio, ao Presidente da República e ele concordou em dar esse patrocínio, o que nos alegra bastante", afirmou a dirigente sindical, acrescentando que Marcelo Rebelo de Sousa "partilha da sensação de que pode ser por aí o caminho" e que "é necessário hoje em dia mostrar em que é que o jornalismo é relevante".