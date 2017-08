Actualidade

O Festival RTP da Canção do próximo ano realiza-se em duas semifinais, em fevereiro, e uma final no dia 04 de março, no Pavilhão Multiusos, em Guimarães, no Minho, foi hoje divulgado.

O vencedor será o 50.º representante da RTP ao Festival Eurovisão da Canção, que se realiza em Lisboa, em maio de 2018.

As duas semifinais do festival da canção realizam-se nos dias 18 e 25 de fevereiro, nos estúdios da RTP, em Lisboa.