Venezuela

A oposição venezuelana adiou para quinta-feira a manifestação prevista para hoje, durante a posse da Assembleia Constituinte, eleita no domingo, anunciou na terça-feira à noite um dos líderes opositores Freddy Guevara.

A manifestação estava inicialmente prevista para hoje, dia em que a Assembleia Constituinte devia ser empossada, o que até agora não foi confirmado.

No domingo, o vice-presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, no poder), Diosdado Cabello, tinha anunciado que a cerimónia de posse teria lugar no "prazo máximo" de 72 horas.