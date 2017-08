Actualidade

O festival Sudoeste abre hoje na plenitude, depois de uma primeira noite de receção ao campista, com as atuações de Matias Damásio, Richie Campbell, Mac Miller e The Chainsmokers, no palco principal.

A música na 21.ª edição do Sudoeste inicia-se às 21:30, com o músico angolano Matias Damásio, que se tem desdobrado em concertos este ano, depois de ter lançado "Por Amor", em 2016, seguindo-se a atuação do português Richie Campbell e do rapper norte-americano Mac Miller, enquanto nos demais palcos a música se vai fazer ouvir noite dentro.

Com começo previsto para as 01:45, está o concerto dos The Chainsmokers, dupla norte-americana que se popularizou em 2014 após a editora de Steve Aoki ter lançado o 'single' "#SELFIE", adotando depois um estilo mais lento, que culminou este ano numa canção com os britânicos Coldplay.