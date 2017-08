Actualidade

O lucro da Corticeira Amorim aumentou 7,4%, para 37,7 milhões de euros, no primeiro semestre face ao mesmo período de 2016, sobretudo impulsionado pelo crescimento de 6,2% das vendas, para 355 milhões de euros, foi hoje divulgado.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo de Mozelos, Santa Maria da Feira, adianta que a redução registada no ritmo de vendas no segundo trimestre (3,3%, face aos 9,6% do primeiro trimestre) "já tinha sido antecipada, resultante essencialmente do diferencial de número de dias de trabalho nestes períodos".

Segundo a Corticeira Amorim, o contributo para o crescimento das vendas consolidadas "resultou, acima de tudo, da evolução na unidade de negócio de rolhas (+8,6%), sobretudo obtido pelo efeito volume, a que se junta um impacto cambial favorável de aproximadamente 3,8 milhões de euros".