O risco de doenças cardiovasculares aumenta seis vezes durante o primeiro ano após uma pneumonia ou 'sepsis' nos adultos, conclui uma investigação publicada hoje no European Journal of Preventive Cardiology.

"As infeções severas nos adultos estão associadas a um aumento do risco de doença cardiovascular", afirma Scott Montgomery, um dos autores do estudo, que é igualmente diretor do grupo de epidemiologia clínica na Universidade de Örebro, na Suécia.

Segundo a investigação, o aumento do risco permanece durante pelo menos cinco anos.