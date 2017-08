Actualidade

O número de crianças refugiadas e não acompanhadas por adultos que se encontram em celas da polícia na Grécia aumentou de "forma alarmante" acusa a Human Rights Watch numa mensagem ao governo de Atenas.

As preocupações da organização de direitos humanos sobre as crianças foram enviadas para o ministro para as Políticas Migratórias do Executivo da Grécia, Yiannis Mouzalas.

A Human Rights Watch refere-se aos dados divulgados pelo próprio Centro Nacional de Segurança Social grego e que indicam que 117 crianças estão sob a custódia da polícia enquanto aguardam, durante longos períodos, a transferência para abrigos destinados aos refugiados.