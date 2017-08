Pedrógão Grande

Dez feridos na sequência do incêndio que começou em junho em Pedrógão Grande continuam internados em hospitais e um numa unidade de cuidados continuados, disse hoje o gabinete de crise que acompanha a resposta da Saúde.

Neste momento, há cinco feridos internados no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), dois no Hospital Santa Maria (Lisboa), um no São João (Porto), um num hospital em Valência (Espanha) e dois em fase transitória - uma doente no Hospital de Leiria e um numa unidade de cuidados continuados no Montijo -, disse à agência Lusa o membro do gabinete de crise da Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) António Morais.

Segundo António Morais, o ferido que está na unidade de cuidados continuados no Montijo e a doente que se encontra em Leiria estão "em fase transitória".