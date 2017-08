Actualidade

O lucro do Banco Atlântico Europa aumentou 116% no primeiro semestre deste ano, para 3,6 milhões de euros, face a igual período do ano passado, indicou hoje a instituição financeira.

Os recursos totais de clientes captados pelo banco tiveram um crescimento de 120% na primeira metade deste ano, face aos primeiros seis meses do ano passado, ultrapassando 1,4 mil milhões de euros, refere em comunicado.

O produto bancário, por sua vez, cresceu 25% para 13,5 milhões de euros, beneficiando da subida de 114% das comissões líquidas para 6,4 milhões de euros.