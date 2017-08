Actualidade

A atual comissão de trabalhadores da fábrica de automóveis Autoeuropa demitiu-se na terça-feira na sequência da recusa da maioria dos funcionários do pré-acordo para aumentar horários e turnos, disse hoje à Lusa Fernando Sequeira, membro daquele organismo.

"A atual lista está demissionária, portanto irá terminar o seu mandato e provocar eleições. Competirá à nova comissão de trabalhadores seguir com as negociações se a empresa o entender, mas só lá muito para o final do mês porque só aí estarão todos os trabalhadores. Este mês [agosto] só estão 50%, outros 50% estão de férias, à vez. Só aí será possível marcar as eleições", disse o representante dos funcionários da fábrica de Palmela.

Entretanto, hoje mesmo, a administração da estrutura do grupo Volkswagen e representantes do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Ambiente do Sul (SiteSul) e da Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Químicas, Elétricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas (Fiequimetal) reuniram-se, desconhecendo-se para já o resultado do encontro.